ASP a prezentat noul model de pașaport: Peste 100 de elemente de securitate.

Agenția Servicii Publice (ASP) a prezentat oficial noul model de pașaport al cetățeanului Republicii Moldova. Documentul are peste 100 de elemente moderne de securitate.

După cum a declarat directorul ASP, Mircea Eșanu, conceptul vizual al documentului a fost complet reproiectat. Fiecare pagină a pașaportului are acum un design grafic unic, unit prin tema comună a ecologiei și protecției mediului, scrie rupor.md.

„Acesta este cel mai avansat document din punct de vedere tehnologic emis vreodată de ASP”, a menționat Eșanu.

Pașapoartele de nouă generație sunt echipate cu un cip electronic securizat, care conține datele biometrice ale titularului (inclusiv fotografia și amprentele digitale). Noile documente de călătorie sunt menite să prevină falsificările, să protejeze datele cu caracter personal și să corespundă standardelor europene.

Trecerea la modelele actualizate va începe după epuizarea stocurilor de formulare vechi, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026. Documentele eliberate anterior vor rămâne valabile până la expirarea termenului lor. Din cauza majorării costului materialelor, începând cu 15 octombrie, perfectarea pașaportului se va scumpi de la 650 la 790 de lei — termenul de introducere a noilor tarife a fost amânat cu două săptămâni din cauza surplusului de formulare vechi și a unei cereri mai mici decât cea planificată.