theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
15 Septembrie 2026, 13:22
13 431
Copiază linkul
Link copiat

Armata Națională va desfășura în septembrie și octombrie exerciții de instruire a rezervei Forțelor Armate

Activitățile sunt menite să verifice abilitățile rezerviștilor, precum și să îi familiarizeze cu noile tehnici, echipamente și armamente aflate în dotarea Armatei Naționale.

Armata Națională va desfășura în septembrie și octombrie exerciții de instruire a rezervei Forțelor Armate.
Armata Națională va desfășura în septembrie și octombrie exerciții de instruire a rezervei Forțelor Armate.

Antrenamentele cu o durată de cinci zile se vor desfășura în diferite centre de instruire de pe întreg teritoriul țării.

Următoarele exerciții vor avea loc în perioada 21–25 septembrie. Rezerviștii selectați pentru participare vor fi chemați la centrele militare teritoriale în baza citațiilor.

Astfel de exerciții au fost desfășurate și în anii precedenți, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forțelor Armate, precum și cu Planul de pregătire al Armatei Naționale pentru anul curent.

În 2025, rezerviștii au participat la exerciții similare în aprilie, mai și noiembrie.

În legătură cu cazurile înregistrate în anii precedenți de răspândire a citațiilor false, Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să verifice cu atenție autenticitatea documentelor primite și, în caz de suspiciuni, să se adreseze centrului militar teritorial de la locul de domiciliu.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici