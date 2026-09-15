Armata Națională va desfășura în septembrie și octombrie exerciții de instruire a rezervei Forțelor Armate.

Activitățile sunt menite să verifice abilitățile rezerviștilor, precum și să îi familiarizeze cu noile tehnici, echipamente și armamente aflate în dotarea Armatei Naționale.

Antrenamentele cu o durată de cinci zile se vor desfășura în diferite centre de instruire de pe întreg teritoriul țării.

Următoarele exerciții vor avea loc în perioada 21–25 septembrie. Rezerviștii selectați pentru participare vor fi chemați la centrele militare teritoriale în baza citațiilor.

Astfel de exerciții au fost desfășurate și în anii precedenți, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forțelor Armate, precum și cu Planul de pregătire al Armatei Naționale pentru anul curent.

În 2025, rezerviștii au participat la exerciții similare în aprilie, mai și noiembrie.

În legătură cu cazurile înregistrate în anii precedenți de răspândire a citațiilor false, Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să verifice cu atenție autenticitatea documentelor primite și, în caz de suspiciuni, să se adreseze centrului militar teritorial de la locul de domiciliu.