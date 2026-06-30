Armata Moldovei va primi peste 100 de unități de tehnică militară printr-un grant al UE.

Armata Națională a Moldovei va primi peste 100 de unități de tehnică militară modernă în cadrul proiectului de modernizare a mobilității și capacității de transport a forțelor armate.

Furnizorul echipamentelor va fi compania canadiană Roshel, iar volumul total al investițiilor va depăși 50 de milioane de euro. Fondurile au fost acordate de Uniunea Europeană sub formă de grant nerambursabil, informează realitatea.md.

Acordul-cadru și contractul au fost semnate între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Centrul Estonian pentru Investiții în Apărare, în cadrul programului european de sprijin.

Livrarea tehnicii este planificată până în mai 2027.

Potrivit Ministerului Apărării, această achiziție face parte din pachetul de asistență pentru anii 2022–2025, destinat să consolideze mobilitatea și capacitățile de transport ale Armatei Naționale. Programul este implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin Fondul European pentru Pace (European Peace Facility, EPF).

În cadrul unei întâlniri cu reprezentanții companiei furnizoare, ministrul apărării Anatolie Nosatîi a mulțumit partenerilor pentru cooperare și deschidere, subliniind rolul important al sprijinului european în procesul de modernizare a sectorului apărării din Republica Moldova.