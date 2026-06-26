Arhitecta-șefă din Hâncești atacă în instanță actul ANI privind averea nejustificată.

Arhitecta-șefă a raionului Hâncești, Elena Moraru, a depus o cerere în instanță împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI), care anterior a constatat că aceasta deține o avere nejustificată de peste 575.000 de lei.

Cazul a fost înregistrat la Curtea de Apel pe 25 iunie, transmite tvrmoldova.md.

Potrivit ANI, în urma verificărilor pentru perioada 2016–2025 au fost identificate diferențe între veniturile declarate și valoarea bunurilor oficialului și membrilor familiei sale. Este vorba, în special, despre un apartament de 85,4 metri pătrați, achiziționat în mai 2021 pentru 521.816 lei.

Instituția consideră că diferența dintre veniturile oficiale și valoarea bunurilor indică o îmbogățire nejustificată.

La rândul său, Elena Moraru afirmă că diferențele identificate reprezintă o „eroare tehnică” legată de utilizarea datelor din cadastru și registrul imobiliar. Ea susține că imobilul a fost cumpărat din mijloace proprii, economisite în peste 30 de ani de muncă, iar tranzacția a fost finalizată în decembrie 2022.

De menționat separat că, anterior, în iunie 2023, Moraru a fost reținută de Centrul Național Anticorupție într-un alt dosar. Atunci era suspectată de primirea de recompense ilegale pentru perfectarea actelor de recepție a imobilelor. Potrivit anchetei, din 2022 ar fi putut întocmi ilegal documente pentru cel puțin 12 obiecte.

De asemenea, s-a raportat că, în august 2025, oficialul era suspectat de primirea de mită între 200 și 500 de euro pentru eliberarea sau accelerarea documentelor permisive de construcție.

Elena Moraru ocupă funcția de arhitect-șef al raionului Hâncești din 2008. În cazul unei decizii finale a ANI, i se poate aplica confiscarea bunurilor nejustificate și interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de trei ani.