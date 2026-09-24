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noi.md logonoi
24 Septembrie 2026, 21:51
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Arheologii au început lucrările de cercetare în Sângerei

Echipa Agenției Naționale de Arheologie a început cercetările pentru evaluarea stării structurii de fundație a criptei familiei Kalmuțki, situată în curtea Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Sângerei.

Arheologii au început lucrările de cercetare la Sângerei.
Arheologii au început lucrările de cercetare la Sângerei.

Acest obiect este inclus în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, transmite noi.md.

Cercetările arheologice reprezintă o etapă esențială înainte de restaurarea monumentelor istorice, contribuind la înțelegerea structurii, etapelor de construcție și evoluției acestora.

Aceste investigații fac parte din procesul de documentare prealabilă restaurării, inițiat cu participarea Primăriei Sîngerei și a Consiliului Local Sângerei. 

„O restaurare corectă începe prin cercetare, documentare și înțelegerea monumentului”, precizează Agenția, care a distribuit și un material video publicat de Radu Marandiuc, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Sângerei.

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