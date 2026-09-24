Aproximativ 40 de angajați ai MoldATSA au primit salarii peste nivelul maxim admis.

Circa 40 de angajați ai Moldatsa au primit salarii care au depășit plafonul maxim prevăzut. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru examinarea situațiilor din întreprinderile de stat.

Reprezentanții MoldATSA au declarat că depășirile au fost determinate de sporurile achitate lunar, transmite IPN.

În cadrul ședinței, președintele comisiei, Dinu Plîngău, a abordat și cazul unui fost angajat al MoldATSA, care, potrivit lui, ocupa funcția de șofer al administratorului și primea un salariu de 63 de mii de lei. „Șoferul domnului Vangheli primea un salariu de 63.000 de lei. Înțeleg totul, dar avem o criză, iar când vezi că un șofer primește... Nici măcar miniștrii nu au asemenea venituri”, a declarat Dinu Plîngău.

Administratorul interimar al MoldATSA, Vasile Șaramet, a precizat că persoana respectivă nu a ocupat exclusiv funcția de șofer, ci a fost anterior șef adjunct al departamentului.

Totodată, deputatul PAS Andrian Cheptonar a criticat modul în care Agenția Proprietății Publice a exercitat supravegherea asupra întreprinderilor de stat. „Ne aflăm în această comisie de anchetă tocmai pentru că APP și-a neglijat până acum atribuțiile și nu a controlat nimic”, a declarat deputatul.

La solicitarea lui Dinu Plîngău, la următoarea ședință a comisiei va fi audiat și președintele APP, Ion Dodon, numit recent în funcție după demisia lui Roman Cojuhari, în contextul scandalului de la MoldATSA.

În cadrul aceleiași ședințe au fost discutate și salariile la Aeroportul Internațional Chișinău. Administratorul întreprinderii, Sergiu Spoială, a declarat că salariul mediu este de 27.500 de lei, iar cel mai mare salariu al său în 2025 a fost de 78.000 de lei. Potrivit lui, această sumă reprezintă plafonul maxim prevăzut de contractul individual de muncă și poate fi atinsă doar în cazul îndeplinirii tuturor indicatorilor de performanță. Salariul este stabilit în conformitate cu prevederile unei hotărâri de Guvern.

Comisia de anchetă a fost creată de Parlament la începutul lunii iulie, în contextul scandalului legat de salarii, angajări și gestionarea întreprinderii de stat MoldATSA.