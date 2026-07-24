Aproximativ 35.000 de tone de deșeuri textile se generează anual în Moldova.

Deși datele oficiale indică volume mici, un studiu finanțat de PNUD estimează că în țară se generează anual aproximativ 35.000 de tone deșeuri textile.

Marea lor parte ajunge la gropile de gunoi, unde ocupă spațiu și, în timp, eliberează în sol substanțe rezultate din prelucrarea și vopsirea materialelor, scrie logos-pres.md.

Despre aceasta a vorbit experta în ecologie Iuliana Cantaragiu într-o emisiune a unui post de televiziune din Moldova.

Arderea nu este o soluție eficientă, deoarece textilele au o capacitate calorică scăzută și un conținut ridicat de clor, ceea ce afectează funcționarea instalațiilor de ardere. Pe de altă parte, reutilizarea și donarea hainelor în stare bună rămân cele mai accesibile opțiuni pentru reducerea cantității de deșeuri.

Problema capătă o importanță deosebită în contextul în care Uniunea Europeană a introdus interdicția de a distruge hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute începând cu 19 iulie 2026. Această măsură are ca scop reducerea deșeurilor și diminuarea impactului industriei textile asupra mediului, schimbând totodată abordarea marilor companii privind gestionarea stocurilor.

Această interdicție nu are încă un impact direct asupra Republicii Moldova, dar poate deveni relevantă în procesul de aderare la Uniunea Europeană și de armonizare a legislației naționale cu cea europeană.