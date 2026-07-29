theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moldpres.md logomoldpres
29 Iulie 2026, 19:18
876
Copiază linkul
Link copiat

Aproximativ 130 de milioane de euro vor fi investiți în modernizarea infrastructurii de irigații

Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectului „Moldova – Proiectul de alimentare durabilă cu apă”.

Aproximativ 130 de milioane de euro vor fi investiți în modernizarea infrastructurii de irigații.
Aproximativ 130 de milioane de euro vor fi investiți în modernizarea infrastructurii de irigații.

Proiectul prevede investiții de aproximativ 130 de milioane de euro, din granturi și credite acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Uniunea Europeană prin Mecanismul de reforme și creștere pentru Republica Moldova, transmite moldpres.md.

Fondurile vor fi utilizate pentru restaurarea a două sisteme centralizate de irigare și extinderea suprafețelor irigate cu aproximativ 6.900 de hectare. De asemenea, va fi consolidat potențialul instituțiilor responsabile și al asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare.

Investițiile vor asigura fermierilor un acces mai bun la surse de apă fiabile, vor contribui la creșterea productivității și competitivității agriculturii și vor ajuta sectorul agrar să se adapteze mai bine la consecințele schimbărilor climatice. 

Sursă
moldpres.md logomoldpres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici