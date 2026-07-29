Aproximativ 130 de milioane de euro vor fi investiți în modernizarea infrastructurii de irigații.

Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectului „Moldova – Proiectul de alimentare durabilă cu apă”.

Proiectul prevede investiții de aproximativ 130 de milioane de euro, din granturi și credite acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Uniunea Europeană prin Mecanismul de reforme și creștere pentru Republica Moldova, transmite moldpres.md.

Fondurile vor fi utilizate pentru restaurarea a două sisteme centralizate de irigare și extinderea suprafețelor irigate cu aproximativ 6.900 de hectare. De asemenea, va fi consolidat potențialul instituțiilor responsabile și al asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare.

Investițiile vor asigura fermierilor un acces mai bun la surse de apă fiabile, vor contribui la creșterea productivității și competitivității agriculturii și vor ajuta sectorul agrar să se adapteze mai bine la consecințele schimbărilor climatice.