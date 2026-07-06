Aproape 9.000 de elevi au participat la programele municipale de odihnă.

Aproape 9.000 de copii au participat deja în această vară la taberele cu sejur de zi și la activitățile organizate în centrele de creație din Chișinău, în cadrul programelor municipale de odihnă și recreere.

Până la sfârșitul sezonului estival, numărul beneficiarilor este estimat să depășească 10.000 de elevi.

Datele au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite ipn.md.

În total, în sezonul estival 2026, peste 10.000 de elevi vor beneficia de programele municipale de odihnă, pentru care au fost alocate peste 36 de milioane de lei. Totodată, 721 de bilete gratuite sunt destinate copiilor din familii social-vulnerabile.

În același timp, Andrei Pavaloi a remarcat rezultatele obținute de elevii din instituțiile municipale la examenele naționale. Potrivit lui, 74 de absolvenți au încheiat examenul de bacalaureat cu media 10, iar 49 de absolvenți de gimnaziu au obținut nota maximă la toate probele de examen.

Totodată, în perioada următoare vor avea loc sesiunile suplimentare ale examenelor naționale, iar din 13 iulie va începe admiterea în învățământul liceal. În acest an, 99 de instituții de învățământ vor organiza admiterea, oferind 5.736 de locuri în 233 de clase a X-a.