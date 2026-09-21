Aproape 65.000 de lei amenzi: ANI i-a sancționat pe funcționari pentru depunerea tardivă a declarațiilor.

În perioada 14-18 septembrie 2026, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a aplicat amenzi în valoare totală de 64.850 de lei.

În particular, au fost întocmite 45 de procese-verbale cu privire la contravenții pentru depunerea tardivă a declarațiilor de avere și interese personale, în privința unei persoane cu funcție de demnitate publică, a unui membru al Comisiei de calificare și evaluare, a 8 consilieri, 4 funcționari publici cu statut special, 11 funcționari publici și 20 de conducători ai organizațiilor publice, relatează noi.md.

Au fost inițiate 3 proceduri de control: privind regimul juridic al conflictului de interese în privința unei persoane cu funcție de demnitate publică și a unui conducător al unei organizații publice, precum și privind regimul juridic al declarării averii și intereselor personale în privința unui angajat al unei autorități publice aflate în regim de autogestiune.

În privința unui alt angajat al unei autorități publice aflate în regim de autogestiune a fost emis un act de constatare. A fost inițiat un proces contravențional pentru nedepunerea declarației de avere și interese personale în privința conducătorului unei organizații publice.

Au fost oferite 115 răspunsuri la solicitările de informații privind lipsa interdicției de a ocupa o funcție. Reprezentanții instituției au participat la 3 ședințe de judecată. Au fost oferite consultații telefonice privind declararea averii și intereselor personale.