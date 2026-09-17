Aproape 20 de milioane de lei, alocate pentru repararea a 10 kilometri de drum din raionul Cimișlia.

Reparația va avea loc pe tronsonul cuprins între kilometrii 42+150 și 52+150 — de la împrejurimile satului Bozieni până la Hîrtop. În această zonă se află și satele Fețița și Gura Galbenei, scrie bani.md.

Pe acest tronson se vor efectua frezarea și plombarea gropilor, vor fi reabilitate cele mai deteriorate porțiuni și vor fi reparate fisurile. De asemenea, carosabilul va fi tratat cu un strat subțire de bitum, aplicat la rece.

După finalizarea lucrărilor va fi aplicat un marcaj rutier cu microbile de sticlă, pentru a-i îmbunătăți vizibilitatea pe timp de noapte.

Administrația Națională a Drumurilor a încheiat un contract cu o companie locală, câștigătoare a licitației.

Finalizarea reparației este planificată în decurs de trei luni.