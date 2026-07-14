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14 Iulie 2026, 13:27
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Aproape 15.000 de apeluri: Intervenția ambulanței într-o săptămână

Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat pentru 14.649 de persoane în perioada 6-12 iulie 2026, dintre care 1.778 copii.

Aproape 15.000 de apeluri: Intervenția ambulanței într-o săptămână.
Aproape 15.000 de apeluri: Intervenția ambulanței într-o săptămână.

După acordarea primului ajutor, 6.290 de pacienți, inclusiv 1.087 de copii, au fost transportați la spitale pentru tratament specializat, transmite rupor.md.

Potrivit Serviciului de Urgență, cele mai frecvente intervenții ale echipajelor medicale au fost la pacienți cu afecțiuni cardiovasculare — 3.393 de cazuri. Dintre aceștia, 38 au fost diagnosticați cu sindrom coronarian acut. De asemenea, medicii au acordat asistență pentru 2.029 de pacienți cu urgențe neurologice, inclusiv 211 cazuri de accident vascular cerebral.

Alte cauze frecvente pentru solicitarea ambulanței au fost traumatismele — 1.549 de cazuri, și afecțiunile sistemului respirator — 1.298 de cazuri.

În aceeași perioadă, echipajele medicale au acordat ajutor pentru 121 de persoane afectate de factori fizici, chimici și naturali. Printre acestea se numără 85 de cazuri de mușcături de animale și insecte, precum și 33 de cazuri de arsuri.

De asemenea, ambulanța a intervenit la 93 de accidente rutiere, în urma cărora au fost răniți 113 oameni. După acordarea asistenței medicale, 86 de pacienți, inclusiv 19 copii, au fost internați.

În decurs de o săptămână au fost înregistrate și 53 de cazuri de situații toxice de urgență: 27 de intoxicații cu medicamente, 17 cu alcool, trei cu ciuperci și un caz de intoxicație cu substanțe narcotice. 

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