Aproape 100 de obiecte din aur urmau să fie scoase ilegal din Moldova.

Polițiștii de frontieră de la Aeroportul Chișinău au ridicat de la doi străini un lot de bijuterii și monede nedeclarate.

Cetățenii Ucrainei și României încercau să scoată ilegal bunurile din țară, anunță Poliția de Frontieră, transmite rupor.md.

În primul caz, au fost descoperite 78 de bijuterii, presupuse a fi din aur, în bagajul unui cetățean ucrainean. Acesta se îndrepta spre Istanbul, fără a declara marfa valoroasă.

Al doilea incident este legat de o tentativă de scoatere ilegală a 16 monede, probabil din aur. Un cetățean român intenționa să le transporte la Varșovia, ascunzându-le de declarare.

Bunurile și monedele au fost ridicate pentru continuarea investigațiilor. Dacă vina va fi demonstrată, bărbații riscă sancțiuni conform articolelor 43 și 287 din Codul contravențional al Republicii Moldova.

Poliția de Frontieră reamintește necesitatea respectării regulilor de traversare a frontierei pentru menținerea ordinii și siguranței.