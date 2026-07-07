Aproape 100 de copaci, tăiați în raionul Dondușeni: Prejudiciul depășește 30.000 de lei.

Mai multe cazuri de tăiere ilegală și recoltare neautorizată de lemn au fost descoperite de inspectorii de mediu în raionul Dondușeni.

Au fost descoperite încălcări atât în timpul raidurilor la fața locului, cât și după un apel telefonic, transmite rupor.md.

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, primul caz a fost înregistrat în sectorul nr. 2 al Ocolului Silvic Dondușeni, unde s-a constatat tăierea ilegală a lemnului. Pe acest fapt a fost întocmit un proces-verbal de contravenție.

Alte două cazuri au fost documentate în zonele forestiere de protecție aflate sub jurisdicția primăriei orașului Târnov (Țaul). În primul caz, inspectorii au descoperit 64 de cioturi de copaci din speciile salcâm și frasin, cu diametrul între 8 și 19 centimetri. Volumul lemnului sustras este de 2,22 metri cubi, iar prejudiciul adus mediului este estimat la 12.350 de lei.

În al doilea caz au fost găsite 26 de cioturi de copaci din aceleași specii (salcâm și frasin), cu diametrul între 6 și 17 centimetri. Volumul lemnului tăiat ilegal este de 0,792 metri cubi, iar prejudiciul calculat este de 4.650 de lei.

Un alt caz a fost descoperit după un apel telefonic. Inspectorii de mediu au mers la fața locului și au stabilit că persoane necunoscute au tăiat ilegal opt copaci din speciile frasin, stejar și arțar într-o pădure aflată în gestiunea Primăriei Țaul. Diametrul copacilor era între 10 și 55 centimetri. În acest caz, volumul lemnului tăiat ilegal este de 5,126 metri cubi, iar prejudiciul adus mediului este estimat la 13.540 de lei.

În total, inspectorii au descoperit cel puțin 98 de cioturi, iar prejudiciul total estimat pentru cazurile documentate depășește 30.000 de lei. Materialele au fost transmise organelor de drept pentru identificarea persoanelor vinovate și tragerea lor la răspundere conform legislației.