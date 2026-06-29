Aparate de aer condiționat nefuncționale pe timp de caniculă: Transportul public din Capitală va fi verificat.

Autoritățile municipale au inițiat verificări suplimentare în autobuze și troleibuze din cauza sistemelor de aer condiționat nefuncționale în perioada caniculei.

Primarul Ion Ceban a cerut serviciilor de profil să controleze strict situația. Motivul au fost numeroasele plângeri ale locuitorilor orașului, primite de primărie în ultimele zile, scrie rupor.md.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că aproape tot transportul achiziționat în ultimele două mandate este echipat cu sisteme de climatizare. Totuși, în ultimele zile, primăria a primit numeroase plângeri din partea pasagerilor privind nefuncționarea aparatelor de aer condiționat în autobuze și troleibuze. În acest context, edilul nu exclude factorul uman sau chiar rea intenție din partea personalului – toți șoferii și conductorii au trecut prin instructaje corespunzătoare, însă pe trasee răcirea aerului continuă să nu fie pornită.

Potrivit autorităților locale, aproximativ 80% din cele peste 500 de unități de transport care ies zilnic pe traseele Capitalei sunt echipate cu aparate de aer condiționat. Totodată, Ceban a subliniat că transportul achiziționat înainte de 2019 nu poate fi echipat tehnic cu sisteme de răcire, iar montarea acestora ulterior este imposibilă.

Ceban a obligat adjuncții săi și conducerea Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC) să efectueze raiduri zilnice. Aceștia trebuie să verifice dacă aparatele de aer condiționat sunt pornite în vehiculele echipate și să remedieze prompt neregulile.

De asemenea, primarul a îndemnat angajații administrației municipale să renunțe temporar la mașinile personale și să folosească transportul public, pentru a evalua personal condițiile în care se deplasează pasagerii.