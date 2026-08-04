Apa și canalizarea, mai scumpă pentru locuitorii din Chișinău. Noile tarife aprobate de ANRE.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, oferite de întreprinderea Apă-Canal Chișinău.

Potrivit deciziei regulatorului, tariful la apă potabilă pentru consumatorii casnici va crește de la 12,99 la 14,03 lei pentru un metru cub, ceea ce înseamnă cu 1,04 lei, sau aproximativ 8%, mai mult decât tariful în vigoare, informează bani.md.

De asemenea, va crește și costul serviciului de canalizare. Pentru consumatorii casnici, tariful va fi majorat de la 5,63 la 6,63 lei pentru un metru cub — cu 1 leu, sau aproape cu 17,8%. Pentru consumatorii non-casnici a fost stabilit un tarif de 10,16 lei pentru un metru cub, iar pentru consumatorii din afara zonei de deservire — 7,40 lei.

În nota de argumentare, ANRE precizează că operatorul solicitase tarife și mai mari – 15,55 lei/m³ pentru apa potabilă și 7,68 lei/m³ pentru canalizare. În urma verificării calculelor, însă, regulatorul a redus nivelul tarifelor propuse și a diminuat cu peste 72 de milioane de lei venitul reglementat solicitat de operator, după excluderea unor cheltuieli considerate nejustificate.

Potrivit documentelor ANRE, la stabilirea tarifelor au fost luate în calcul pierderi de apă de 17,25 milioane de metri cubi, care reprezintă 25,9% din volumul total de apă captat, precum și devieri tarifare acumulate în perioada 2017–2023.