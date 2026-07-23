Apa din râul Țiganca din Chișinău a devenit verde în urma lucrărilor efectuate de Termoelectrica.

Apă verde a fost observată în râul Țiganca din municipiul Chișinău. Aceasta a apărut din cauza lucrărilor de reparație și testare a rețelelor termice efectuate de Termoelectrica în sectorul Râșcani.

Despre aceasta au informat reprezentanții întreprinderii, după ce în spațiul public au apărut imagini cu un lichid de culoare verde, scrie rupor.md.

Potrivit companiei, în cadrul lucrărilor de reparație capitală și testării presiunii pe bulevardul Moscovei au fost evacuați aproximativ 10 metri cubi de agent termic.

„Lucrările sunt necesare pentru asigurarea funcționării eficiente și sigure a sistemului centralizat de încălzire în sezonul rece pentru consumatorii din zona bulevardului Moscovei, străzilor Studenților și Socoleni.”

Termoelectrica explică că agentul termic utilizat este apă purificată care conține fluoresceină, un colorant folosit în scopuri tehnice pentru identificarea eventualelor scurgeri. La contactul cu apa, substanța îi conferă o nuanță verde aprins, însă nu reprezintă un pericol pentru sănătatea populației, vegetație sau fauna acvatică.

Reprezentanții întreprinderii au subliniat că fluoresceina este utilizată pe scară largă în domenii precum cercetarea științifică, microscopia, speologia și criminalistica, datorită capacității sale de a evidenția vizual curenții de apă. Totodată, substanța este biodegradabilă și se descompune natural în câteva zile, fără impact negativ asupra mediului înconjurător.

Compania îndeamnă locuitorii să nu se îngrijoreze dacă observă apă verde în spațiile publice din această zonă, precizând că fenomenul este temporar și nu prezintă risc pentru mediu sau sănătate.