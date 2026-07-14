Apă-Canal Chișinău a descoperit o deversare ilegală de ape uzate.

SA „Apă-Canal Chișinău” a anunțat despre cazuri de deversare ilegală a apelor uzate și golirea neautorizată a fosei septice. Potrivit întreprinderii, încălcările au fost descoperite în timpul controalelor.

Specialiștii companiei au documentat mai multe cazuri de deversare neautorizată a apelor uzate, precum și lucrări de pompare efectuate ilegal. Pe aceste fapte au fost întocmite procese-verbale de contravenție, transmite rupor.md.

Apă-Canal a reamintit că, după intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 508/2024, apele uzate și nămolul fecal din gospodăriile din zona de deservire a întreprinderii trebuie evacuate și deversate exclusiv la stația de epurare Apă-Canal Chișinău.

Compania a făcut apel către locuitori și agenții economici să utilizeze doar servicii autorizate de pompare și evacuare a apelor uzate. Întreprinderea a anunțat că va continua verificările împreună cu autoritățile competente pentru a proteja rețeaua de canalizare și mediul înconjurător.

Apă-Canal Chișinău oferă, de asemenea, serviciul de pompare pentru consumatorii casnici și non-casnici neconectați la sistemul public de canalizare. Pentru încheierea contractului, este necesar să se adreseze centrului multifuncțional al întreprinderii de pe strada Albișoara, 38.