ANSP: Într-o săptămână au fost înregistrate sute de cazuri de boli diareice acute.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă monitorizarea săptămânală a bolilor diareice acute la nivel național.

Astfel, în perioada 7-13 septembrie 2026 au fost înregistrate 538 de cazuri de boli diareice acute. Dintre acestea, aproape jumătate (46,7%) au revenit minorilor cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani, fiind atestată o scădere față de săptămâna precedentă, când aceștia reprezentau 60% din cazuri, transmite noi.md.

Cele mai ridicate niveluri ale morbidității au fost înregistrate în raionul Șoldănești — 36,5 cazuri; în municipiul Chișinău — 32,2 cazuri; în raionul Ocnița — 26,8 cazuri la 100.000 de locuitori.

În perioada 7-13 septembrie 2026, din obiectivele mediului înconjurător au fost prelevate 41 de probe, în șase dintre acestea fiind depistat vibrionul NAG — un vibrion neholerigen, care nu poate provoca holera, dar poate cauza boli diareice acute. Depistarea acestuia este un indicator standard al monitorizării calității apelor de suprafață în sezonul cald.

Datele monitorizării includ informații parvenite din 44 de teritorii administrative, inclusiv din partea de est a țării.

Anual, în perioada mai-septembrie, ANSP monitorizează săptămânal dinamica situației epidemiologice privind holera și alte boli diareice acute, în scopul depistării timpurii a semnelor de deteriorare a situației epidemiologice atât în rândul populației, cât și în obiectivele mediului înconjurător (râuri, lacuri, iazuri etc.).