theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
16 Septembrie 2026, 14:12
3 464
Copiază linkul
Link copiat

ANSP: Într-o săptămână au fost înregistrate sute de cazuri de boli diareice acute

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă monitorizarea săptămânală a bolilor diareice acute la nivel național.

ANSP: Într-o săptămână au fost înregistrate sute de cazuri de boli diareice acute.
ANSP: Într-o săptămână au fost înregistrate sute de cazuri de boli diareice acute.

Astfel, în perioada 7-13 septembrie 2026 au fost înregistrate 538 de cazuri de boli diareice acute. Dintre acestea, aproape jumătate (46,7%) au revenit minorilor cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani, fiind atestată o scădere față de săptămâna precedentă, când aceștia reprezentau 60% din cazuri, transmite noi.md.

Cele mai ridicate niveluri ale morbidității au fost înregistrate în raionul Șoldănești — 36,5 cazuri; în municipiul Chișinău — 32,2 cazuri; în raionul Ocnița — 26,8 cazuri la 100.000 de locuitori. 

În perioada 7-13 septembrie 2026, din obiectivele mediului înconjurător au fost prelevate 41 de probe, în șase dintre acestea fiind depistat vibrionul NAG — un vibrion neholerigen, care nu poate provoca holera, dar poate cauza boli diareice acute. Depistarea acestuia este un indicator standard al monitorizării calității apelor de suprafață în sezonul cald. 

Datele monitorizării includ informații parvenite din 44 de teritorii administrative, inclusiv din partea de est a țării. 

Anual, în perioada mai-septembrie, ANSP monitorizează săptămânal dinamica situației epidemiologice privind holera și alte boli diareice acute, în scopul depistării timpurii a semnelor de deteriorare a situației epidemiologice atât în rândul populației, cât și în obiectivele mediului înconjurător (râuri, lacuri, iazuri etc.).

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici