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24 Iulie 2026, 13:10
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ANSP a retras de la vânzare parfumeria LA'VENTI din cauza unor substanțe periculoase

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, în urma controalelor privind respectarea cerințelor pentru plasarea produselor cosmetice pe piață, au fost depistate mai multe loturi neconforme de parfumuri.

ANSP a retras de la vânzare parfumeria LA&#39;VENTI din cauza unor substanțe periculoase.
ANSP a retras de la vânzare parfumeria LA'VENTI din cauza unor substanțe periculoase.

Este vorba despre un lot de parfumuri LA'VENTI — ape de parfum și parfumuri cu diverse arome, produse de compania turcă Loya Kozmetik Ihr. San. Ve Tic. LTD. Ști.

În urma verificărilor s-a constatat că o parte din loturi, conform informațiilor de pe etichetă, conțin una dintre substanțele interzise, iar unele — ambele componente interzise:

  • Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (HICC/Lyral) (CAS 31906-04-4);
  • Butylphenyl Methylpropional (Lilial) (CAS 80-54-6).

Aceste ingrediente sunt interzise în produsele cosmetice conform Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 1207/2016.

ANSP a dispus interzicerea comercializării produselor neconforme, retragerea acestora din vânzare, organizarea rechemării produselor deja comercializate de la consumatori, precum și distrugerea produselor în conformitate cu procedurile în vigoare.

ANSP recomandă consumatorilor:

  • să verifice cu atenție eticheta produselor cosmetice și lista ingredientelor;
  • să studieze informațiile despre produs înainte de utilizare;
  • să nu utilizeze produse recunoscute ca neconforme cerințelor.

Agenția subliniază că va continua să exercite supravegherea pieței și controlul produselor cosmetice comercializate în Republica Moldova, pentru a asigura un nivel înalt de protecție a sănătății populației și respectarea cerințelor legislației.

ANSP a retras de la vânzare parfumeria LA'VENTI din cauza unor substanțe periculoase

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