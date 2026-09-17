ANSA pregătește noi reguli pentru micii producători.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a supus consultărilor un nou ghid destinat gospodăriilor mici și agropensiunilor.

Documentul, consideră instituția, este menit să scutească micile afaceri de presiunea excesivă și să legalizeze activitatea producătorilor locali, transmite rupor.md.

ANSA vrea să schimbe abordarea privind controlul calității pentru gospodăriile țărănești, fermele familiale, antreprenorii individuali, agropensiunile și micile ateliere de procesare.

Spre deosebire de marile holdinguri agricole, pentru care au fost create sisteme complexe de analiză a riscurilor, cu echipe întregi de specialiști, micilor producători li se propun standarde simple de bază privind igiena. Autorii ghidului le-au permis fermierilor să se descurce prin propriile forțe sau să atragă experți externi, bazându-se pe exemple clare.

Potrivit ANSA, modificările vizează trei direcții-cheie. În primul rând, întreprinderile sunt obligate să respecte regulile de bază privind curățenia: să utilizeze apă potabilă curată, să asigure igiena angajaților, să controleze temperatura, să combată la timp dăunătorii și să elimine în siguranță deșeurile. În al doilea rând, fiecare producător trebuie să poată urmări originea materiei prime și, la nevoie, să retragă la timp de la vânzare un lot neconform, precum și să eticheteze corect produsul pentru cumpărători. În al treilea rând, întreaga activitate trebuie desfășurată în unități înregistrate oficial.

După cum menționează instituția, aceste măsuri sunt necesare pentru armonizarea normelor locale cu standardele europene de siguranță a lanțului alimentar, protecția consumatorilor și păstrarea sortimentului local tradițional. Pentru producători, acestea vor reduce povara administrativă și vor spori încrederea cumpărătorilor în produsele artizanale, însă vor necesita o responsabilitate mai mare pentru respectarea igienei și calitatea ambalajului. Locuitorii Moldovei, la rândul lor, vor putea cumpăra brânzeturi de casă, produse de patiserie sau produse din carne cu deplină încredere în siguranța și originea transparentă a acestora.

Consultările publice privind proiectul sunt deja deschise, iar toate persoanele interesate pot consulta documentul pe site-ul instituției. Totodată, pentru procesele tehnologice complexe, precum coacerea sau procesarea cărnii, fermierii vor avea nevoie suplimentar de ghiduri sectoriale specializate.