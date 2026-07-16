ANSA oferă recomandări pentru a evita intoxicațiile cu înghețată pe timp de caniculă.

În zilele călduroase, depozitarea necorespunzătoare a înghețatei o poate transforma într-un produs periculos pentru sănătate.

După cum amintește Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cauza căldurii înghețata se topește rapid și se strică, de aceea trebuie cumpărată și păstrată respectând reguli stricte, transmite rupor.md.

Principalul pericol, precizează ANSA, este refacerea congelării înghețatei deja topite, proces în care bacteriile se înmulțesc rapid în amestecul lactat. Pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi, experții agenției recomandă să acordați atenție aspectului desertului și condițiilor de vânzare.

Iată regulile cheie de siguranță evidențiate de specialiștii instituției:

Cumpărați desertul doar din locuri unde există frigidere. Evitați tarabele stradale dubioase fără răcire funcțională.

Verificați ambalajul și eticheta. Pe înveliș nu trebuie să existe deteriorări, rupturi sau scurgeri. Înainte de cumpărare, verificați obligatoriu termenul de valabilitate și compoziția pentru prezența alergenilor.

Căutați urme de topire. Dacă pachetul este deformat, iar înghețata a devenit neomogenă sau acoperită cu cristale mari de gheață, aceasta a fost congelată din nou. Nu cumpărați un astfel de produs.

Fiți atenți la curățenia automatelor stradale. La cumpărarea înghețatei vrac sau a desertului din congelator, asigurați-vă că vânzătorul poartă mănuși, folosește linguri curate, iar punctul de vânzare arată îngrijit.

Nu amânați congelarea. După cumpărare, duceți imediat înghețata acasă și puneți-o în congelator. Consumați-o imediat după ce a fost scoasă din frigider.

Agenția reamintește că atenția la detalii și citirea etichetelor sunt cele mai simple metode de a vă feri de intoxicațiile alimentare. Specialiștii ANSA îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să facă alegeri conștiente în timpul cumpărăturilor de vară.