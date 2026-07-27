ANSA avertizează asupra pericolului bureților de bucătărie: Pot fi surse de bacterii periculoase.

Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA) a transmis un avertisment locuitorilor Moldovei. Buretele obișnuit de bucătărie, folosit pentru spălatul vaselor și curățenie, poate deveni o sursă de bacterii periculoase.

Motivul avertizării a fost un studiu realizat de Institutul Federal pentru Evaluarea Riscurilor din Germania (BfR), ale cărui specialiști au descoperit că chiar și bureții de bucătărie care par curați și fără miros pot conține patogeni precum Salmonella, Escherichia coli (bacteria intestinală) și Staphylococcus aureus, transmite locals.md.

Oamenii de știință explică că structura poroasă a bureților, umezeala și resturile alimentare creează condiții ideale pentru multiplicarea rapidă a microorganismelor. Mai mult, bacteriile pot supraviețui chiar și după uscarea buretelor, iar la utilizare se pot transfera cu ușurință pe suprafețele din bucătărie, vase și alimente, provocând contaminare încrucișată.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, anual aproximativ 600 de milioane de persoane se confruntă cu boli de origine alimentară. O parte semnificativă a acestor cazuri apare chiar acasă, din cauza manipulării necorespunzătoare a alimentelor și a igienei insuficiente în bucătărie.

Pentru a reduce riscul de contaminare, ANSA recomandă:

schimbarea regulată a bureților de bucătărie, chiar dacă par curați;

aruncarea imediată a buretelor după contactul cu pește crud, carne sau pasăre;

dezinfecția bureților, dacă este necesară reutilizarea, prin scufundarea acestora cel puțin două minute în apă cu temperatura peste 70°C;

păstrarea bureților într-un loc bine aerisit, pentru a se usca rapid;

folosirea bureților separați pentru spălarea vaselor și pentru curățarea suprafețelor de lucru;

spălarea temeinică a mâinilor înainte și după prepararea alimentelor.

Experții BfR recomandă, de asemenea, pe cât posibil înlocuirea bureților cu perii pentru vase sau cu șervețele din microfibră. Acestea se usucă mai repede, acumulează mai puține bacterii și se curăță ușor prin spălare la temperaturi de cel puțin 60°C.

La ANSA se reamintește că aspectul exterior și lipsa mirosului neplăcut nu garantează siguranța bureților de bucătărie. Schimbarea regulată și respectarea regulilor elementare de igienă vor ajuta la reducerea semnificativă a riscului de infecții alimentare și la protejarea sănătății întregii familii.