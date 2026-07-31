ANRE: Șoferii pot alimenta un rezervor plin și până la 40 de litri în recipient
Situația de pe piața carburanților din Republica Moldova rămâne critică, însă este ținută sub control de autorități. Declarația a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran.
În cadrul emisiunii „Территория Свободы” cu Lilia Burakovski, acesta a amintit că, în timpul crizei energetice anterioare, stocurile de carburanți din stațiile de alimentare s-au epuizat foarte rapid. Potrivit lui, în decurs de două-trei săptămâni, peste o sută de benzinării au fost închise din lipsă de combustibil, scrie ipn.md.
„În prezent, situația este critică, dar controlabilă. Au fost introduse restricții la vânzarea carburanților: fiecare șofer poate alimenta un rezervor plin și poate cumpăra suplimentar până la 40 de litri în recipiente. Aceste măsuri au permis oprirea rapidă a cumpărăturilor de panică”, a declarat Taran.
Potrivit acestuia, numărul stațiilor de alimentare unde carburanții lipsesc temporar este în scădere. Dacă marți erau 70 de astfel de benzinării, miercuri numărul lor s-a redus la 63 datorită noilor livrări de combustibil.
Directorul ANRE a mai declarat că prim-ministrul a avut o întâlnire cu reprezentanții companiilor petroliere, solicitându-le cooperare și o coordonare mai bună a activității pentru stabilizarea situației de pe piață.