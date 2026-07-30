theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
30 Iulie 2026, 11:00
5 838
Copiază linkul
Link copiat

ANRE: Pierderile de apă în rețelele publice ajung la 60% în unele localități

Pierderile de apă în rețelele operatorilor regionali de apă și canalizare reprezintă una dintre principalele probleme ale sectorului.

ANRE: Pierderile de apă în rețelele publice ajung la 60% în unele localități.
ANRE: Pierderile de apă în rețelele publice ajung la 60% în unele localități.

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, la nivel național acestea ajung la 30-32%, iar în cazul unor întreprinderi depășesc 60%, informează ipn.md.

În cadrul audierilor parlamentare, directorul general al ANRE, Alexei Taran, a declarat că nivelul ridicat al pierderilor este determinat, în principal, de infrastructura învechită și uzată. El a menționat că operatorii regionali sunt creați de autoritățile administrației publice locale și a îndemnat deputații și administrațiile locale să identifice resurse suplimentare pentru actualizarea rețelelor.

„Agenția colaborează cu aceste instituții, înțelegem problema, acceptăm investițiile, însă, din păcate, atunci când ajungem la etapa de implementare, nu sunt suficiente fonduri. Și atunci, în mod efectiv, planurile investiționale pe care le aprobăm anual pentru aceste întreprinderi sunt realizate, în cele din urmă, doar în proporție de 15–20%, nu mai mult”, a subliniat Alexei Taran.

Potrivit șefului ANRE, este necesar să fie identificate soluții pentru finanțarea operatorilor, astfel încât investițiile planificate să poată fi puse în aplicare, iar infrastructura să fie modernizată.

În Republica Moldova activează 44 de operatori licențiați în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării. Licențele pentru prestarea serviciilor comunale sunt eliberate de ANRE pe o perioadă de cinci ani, iar după expirarea acestui termen operatorii pot depune o cerere pentru prelungirea lor.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici