ANRE: Pierderile de apă în rețelele publice ajung la 60% în unele localități.

Pierderile de apă în rețelele operatorilor regionali de apă și canalizare reprezintă una dintre principalele probleme ale sectorului.

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, la nivel național acestea ajung la 30-32%, iar în cazul unor întreprinderi depășesc 60%, informează ipn.md.

În cadrul audierilor parlamentare, directorul general al ANRE, Alexei Taran, a declarat că nivelul ridicat al pierderilor este determinat, în principal, de infrastructura învechită și uzată. El a menționat că operatorii regionali sunt creați de autoritățile administrației publice locale și a îndemnat deputații și administrațiile locale să identifice resurse suplimentare pentru actualizarea rețelelor.

„Agenția colaborează cu aceste instituții, înțelegem problema, acceptăm investițiile, însă, din păcate, atunci când ajungem la etapa de implementare, nu sunt suficiente fonduri. Și atunci, în mod efectiv, planurile investiționale pe care le aprobăm anual pentru aceste întreprinderi sunt realizate, în cele din urmă, doar în proporție de 15–20%, nu mai mult”, a subliniat Alexei Taran.

Potrivit șefului ANRE, este necesar să fie identificate soluții pentru finanțarea operatorilor, astfel încât investițiile planificate să poată fi puse în aplicare, iar infrastructura să fie modernizată.

În Republica Moldova activează 44 de operatori licențiați în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării. Licențele pentru prestarea serviciilor comunale sunt eliberate de ANRE pe o perioadă de cinci ani, iar după expirarea acestui termen operatorii pot depune o cerere pentru prelungirea lor.