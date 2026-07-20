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rupor.md logorupor
20 Iulie 2026, 17:19
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ANRE: În țară nu există deficit de combustibil

Potrivit autorității de reglementare, la 20 iulie 2026 în țară nu există un deficit generalizat de combustibil, iar rețelele de benzinării funcționează normal.

ANRE: În țară nu există deficit de combustibil.
ANRE: În țară nu există deficit de combustibil.

ANRE a publicat informații actualizate despre volumele stocurilor comerciale deținute de agenții economici:

  • motorină: stocuri suficiente pentru asigurarea consumului pe 8 zile;

  • benzină: stocuri suficiente pentru 18 zile.

ANRE a menționat că monitorizează permanent sectorul, în limitele competențelor sale. Conform legislației, agenția reglementează și controlează exclusiv piața cu amănuntul a produselor petroliere standard comercializate prin stațiile de alimentare, inclusiv verificarea transparenței prețurilor și calculul nivelului lor maxim, transmite rupor.md.

Fluctuațiile actuale ale prețurilor și condițiilor de livrare sunt atribuite de regulator factorilor internaționali, în special instabilității geopolitice din regiunea Golfului Persic, care influențează direct dinamica cotațiilor Platts.

Clarificările oficiale ale ANRE au urmat după ce asociația „Forța Fermierilor” a declarat public despre o criză pe piața angro a combustibilului, care, potrivit lor, amenință să perturbe campania actuală de recoltare.

Producătorii agricoli s-au plâns de lipsa motorinei pentru utilajele speciale și de un paradox al prețurilor: marii furnizori le oferă agricultorilor să cumpere motorină en-gros la prețuri care depășesc prețurile cu amănuntul de la benzinării sau chiar declară lipsa combustibilului.

Sursă
rupor.md logorupor
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