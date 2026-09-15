ANRE a admis posibilitatea majorării tarifului la energia termică.

Tariful la energia termică poate fi ajustat dacă prețurile gazelor naturale se vor menține la un nivel ridicat, însă orice eventuală modificare trebuie să parcurgă procedura prevăzută de metodologia tarifară.

Acest lucru a fost declarat de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Constantin Borosan, în cadrul unei conferințe de presă, relatează bani.md.

Potrivit șefului ANRE, majoritatea producătorilor de energie termică achiziționează gaze naturale în condiții de piață, iar costul combustibilului este una dintre cele mai importante componente ale tarifului final pentru căldură.

Borosan a explicat că metodologia tarifară obligă titularii de licențe să depună o cerere de ajustare a tarifului, dacă apar premise pentru modificarea venitului reglementat cu mai mult de 3%.

Potrivit acestuia, câțiva furnizori mici au depus deja la ANRE cereri de ajustare a tarifelor. Acestea sunt publicate pe site-ul instituției, în cadrul procedurilor de transparență decizională.

Răspunzând la o întrebare despre situația de la Termoelectrica și posibilitatea majorării tarifului la căldură în Chișinău, directorul ANRE a precizat că, în această etapă, este vorba despre cereri care urmează să fie examinate, iar depunerea unei cereri nu înseamnă automat aprobarea majorării tarifului.

Borosan a mai declarat că Agenția poate solicita titularilor de licențe să prezinte calculele necesare atunci când au loc modificări semnificative ale costurilor. Dacă nu sunt depuse cererile corespunzătoare, ANRE dispune de mecanisme pentru a interveni în procesul de ajustare a tarifelor.

Șeful instituției a subliniat că prețul gazelor naturale este un factor determinant pentru costul producerii energiei termice.

„Componenta de combustibil în producerea energiei termice are cea mai mare pondere”, a subliniat Borosan.

În prezent, consumatorii din Chișinău plătesc 2020 de lei pentru o Gcal de energie termică furnizată de Termoelectrica. Tariful a intrat în vigoare la 12 februarie 2026, după ce ANRE a aprobat reducerea acestuia cu 19,5% — de la 2510 lei pentru o Gcal. Atunci, Termoelectrica solicita un tarif de 2180 de lei pentru o Gcal, însă regulatorul a aprobat un nivel mai mic.

La Bălți, dimpotrivă, ANRE a majorat tariful pentru energia termică furnizată de CET-Nord până la 2201 lei pentru o Gcal — cu 75 de lei peste nivelul anterior. Compania solicita un tarif de 2359 de lei pentru o Gcal.