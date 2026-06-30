Animalele de la Grădina Zoologică din Chișinău sunt răcorite cu băi reci în timpul caniculei.

Din cauza caniculei extreme, la Grădina Zoologică din Chișinău au fost introduse măsuri speciale de răcorire pentru animale.

Animalele primesc fructe și legume congelate, iar în adăposturile în care stau viețuitoarele obișnuite cu clima rece au fost instalate aparate de aer condiționat și dispozitive care pulverizează apă, transmite moldova1.md.

Directorul Grădinii Zoologice, Roman Crețu, a declarat că ursul brun Artiom face băi reci de mai multe ori pe zi, iar tigrii, leii și alți prădători mari se pot răcori în bazine special amenajate.

Pentru lame, care de asemenea suportă greu temperaturile ridicate, angajații au instalat un sistem de pulverizare continuă a apei. Lupii polari primesc carne răcită și delicii congelate speciale, iar în adăposturile lor sunt amenajate zone răcoroase.

În același timp, unele animale se simt confortabil în vreme caldă. Potrivit directorului, lemurii și majoritatea primatelor suportă liniștit temperaturi de circa +40 de grade, deși și pentru ei se pregătesc gustări răcoritoare.

În prezent, în Grădina Zoologică din Chișinău sunt întreținute aproape 900 de animale din 82 de specii. Măsurile de protecție a animalelor față de căldură vor fi aplicate până la sfârșitul perioadei cu temperaturi ridicate.