ANI va verifica bunurile unui ofițer INSP din cauza cadourilor și datoriilor de milioane de lei

Cadouri în valoare de peste 460.000 de lei și datorii de 2,4 milioane de lei au atras atenția Autorității Naționale de Integritate (ANI) în cazul unui angajat de rang înalt al Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP).

Instituția a început verificarea averii lui Dumitru Pînzaru pentru a stabili proveniența mijloacelor folosite la achiziționarea imobilelor și legalitatea formării patrimoniului declarat în perioada 2022–2025, scrie tvrmoldova.md.

Decizia de a începe verificarea a fost luată la 21 iulie 2026, după examinarea unei sesizări primite la ANI, în care se semnala o posibilă neconcordanță între veniturile declarate, cheltuielile efectuate și patrimoniul acumulat al funcționarului.

Conform hotărârii de începere a verificării, inspectorul pentru integritate trebuie să stabilească proveniența mijloacelor financiare folosite pentru cumpărarea mai multor imobile, precum și să verifice temeinicia donațiilor și împrumuturilor declarate.

„Inspectorul pentru integritate consideră necesar să inițieze procedura de verificare a averii și intereselor personale în cazul domnului Dumitru Pînzaru, deoarece există indicii privind o posibilă încălcare a legislației privind declararea averii și intereselor personale”, se arată în document.

În declarația de avere pentru anul 2025, Dumitru Pînzaru a indicat un salariu anual de 209.291 lei, obținut în cadrul INSP. Venitul unui membru al familiei sale a fost de aproximativ 280.000 lei.

Dintre veniturile declarate figurează cadouri în valoare de peste 420.000 lei, precum și 1.917 euro. De asemenea, funcționarul a indicat venituri din chirii în sumă de 9.600 euro și alte încasări din activități economice.

În lista bunurilor declarate se regăsesc mai multe terenuri agricole, terenuri în afara localităților, un spațiu comercial (producție) evaluat la 950.000 lei, precum și un apartament în construcție cu o suprafață de 52,7 mp, evaluat la 50.065 euro.

Tot în declarație este indicat un cont bancar cu economii de circa 679.000 lei și un alt cont cu 1.600 euro.

La capitolul obligații, Dumitru Pînzaru a declarat împrumuturi primite de la persoane fizice în sumă totală de peste 2,4 milioane lei.