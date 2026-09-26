ANI nu a depistat încălcări la fosta judecătoare Arina Ialanji în urma verificării averii

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) nu a depistat încălcări ale legislației privind declararea averii și a intereselor personale în cazul fostei judecătoare de la Judecătoria Chișinău, Arina Ialanji.

Verificarea a acoperit perioada august 2016 – aprilie 2025, transmite tvrmoldova.md.

Ialanji a părăsit sistemul judecătoresc după ce și-a dat demisia, pe fundalul procedurii de vetting. Ea este cunoscută și pentru faptul că a examinat dosarul fostului șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie.

În cadrul verificării, ANI a examinat veniturile, cheltuielile și bunurile Arinei Ialanji și ale membrilor familiei sale.

În declarația pentru anul 2019, fosta judecătoare a indicat procurarea unui automobil Ford Fusion, fabricat în 2012, cu aproximativ 220 de mii de lei, și a unui Honda Accord, fabricat în 2014, cu 250 de mii de lei.

În 2020, ea a declarat un Toyota Prius V în valoare de 200 de mii de lei. În același an, Ialanji a primit în dar un teren cu suprafața de 0,052 hectare, evaluat la 375 900 de lei. Potrivit materialelor verificării, inițial acest teren nu a fost indicat în declarația pentru anul 2020.

În 2021, fosta judecătoare a declarat un Toyota RAV4, fabricat în 2016, în valoare de 400 de mii de lei. Pentru anii 2022–2024, ea a indicat, de asemenea, cadouri de la părinți și de la părinții soțului, în valoare totală de 250 de mii de lei. În 2024, potrivit materialelor verificării, părinții și părinții soțului i-au achitat bilete de vacanță.

În pofida circumstanțelor constatate, inspectorul de integritate nu a stabilit o diferență substanțială între bunurile Ialanji și veniturile sale.

ANI nu a depistat nici suspiciuni rezonabile privind existența unor bunuri nedeclarate de către fosta judecătoare.

În cele din urmă, autoritatea a constatat lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Arina Ialanji a examinat dosarul lui Ion Creangă, fost șef al Direcției Juridice a Parlamentului. Acesta a fost reținut la 31 iulie 2024, fiind suspectat de trădare de patrie și complot împotriva Republicii Moldova, în legătură cu contacte cu un angajat al Ambasadei Rusiei la Chișinău.

Anterior, Ziarul de Gardă a scris și despre un alt dosar examinat de Ialanji. Era vorba despre Valeriu Timofti, pe care procuratura îl acuza de contrabandă cu 550 de mii de euro.

Publicația atrăgea atenția asupra faptului că soțul judecătoarei, Vladimir Fedco, era și el vizat într-un dosar penal privind presupusa complicitate la contrabandă. În noiembrie 2022, acesta deținea funcția de inspector principal al Biroului Vamal Centru.

Jurnaliștii au întrebat-o pe Ialanji de ce nu a cerut recuzarea sa la examinarea dosarului Timofti, având în vedere circumstanțele legate de soțul său.

Fosta judecătoare a declarat că nu consideră acuzațiile aduse soțului său drept un temei suficient pentru a pune la îndoială imparțialitatea sa.

«Nu consider că acuzația adusă soțului în legătură cu complicitatea la contrabandă reprezintă un motiv serios care ar putea genera, în rândul unui observator independent, îndoieli privind imparțialitatea judecătorului», — explica Ialanji.

Potrivit acesteia, atât dosarul Timofti, cât și dosarul soțului său au fost investigate de aceeași procuratură, însă partea acuzării nu a solicitat recuzarea din acest motiv.

Ialanji a mai susținut că asemenea circumstanțe nu au împiedicat-o anterior să examineze alte dosare penale privind contrabanda.