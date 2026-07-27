Angajatul reținut al MoldATSA a declarat un Chevrolet din 1973 fier vechi.

Șeful adjunct al Departamentului Securitate Aeronautică din cadrul MoldATSA, reținut joi, a declarat un Chevrolet din 1973 evaluat la doar 10.000 de lei, menționând că automobilul este „defect” și evaluat „ca metal”.

Potrivit declarației de avere pentru anul 2025, Roșca activează în funcția de șef adjunct al Departamentului Securitate Aeronautică din cadrul MoldATSA din 1 mai 2025 și a încasat în cursul anului trecut un salariu de 1,02 milioane de lei. Totodată, acesta declară venituri de 600 mi de lei din vânzarea unui imobil, o pensie de 106,6 mii de lei, precum și dobânzi bancare de aproximativ 754 de lei, scrie bani.md.

În aceeași declarație este menționat și un apartament de 77 de metri pătrați, dobândit în 2021, evaluat la 857 mii de lei, care ulterior a fost vândut cu 600 mii de lei. La rubrica cu privire la diferența dintre valoarea bunului și valoarea de piață este indicat că imobilul „a fost vândut mai scump ca prețul de piață”.

La capitolul bunuri mobile, Roșca declară un autoturism Chevrolet fabricat în 1973, dobândit în 2011. Modelul automobilului nu este indicat. Valoarea bunului este estimată la 20 mii de lei, iar valoarea de piață la doar 10 mii de lei, explicația este că mașina este „defectă”, iar prețul a fost stabilit „ca metal”.

În același timp, pe platforma Kortej.md este promovat spre închiriere un Chevrolet Impala din 1973, descris drept un automobil de colecție destinat nunților, filmărilor și altor evenimente. Tarifele afișate variază între 125 de euro pentru o oră și 400 de euro pentru opt ore, automobilul fiind prezentat ca funcțional și închiriat împreună cu șofer.

O verificare a profilului de Facebook asociat lui Loredan Roșca arată însă că acesta apare sub denumirea „Chevy Impala”, iar URL-ul profilului indică faptul că pagina îi aparține. Tot acolo sunt distribuite și postări oficiale ale MoldATSA.