Angajatorii riscă amenzi pentru lipsa protecției angajaților pe timp de caniculă.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a îndemnat angajatorii să respecte cu strictețe cerințele legislației privind protecția lucrătorilor în condițiile unui val de căldură neobișnuit.

Mesajul a fost publicat pe fondul temperaturilor înregistrate în țară, care depășesc +30°C, transmite realitatea.md.

CNSM a reamintit că angajatorii au obligația să ia măsuri pentru prevenirea insolației și a loviturilor termice, a deshidratării și a altor riscuri asociate temperaturilor ridicate.

Potrivit cerințelor legislației, angajatorii trebuie:

să asigure ventilația în spațiile închise;

să organizeze pauze pentru odihnă la umbră sau în locuri răcoroase;

să reducă intensitatea eforturilor fizice;

în caz de necesitate, să ajusteze programul de lucru — de exemplu, să mute începutul schimbului la o oră mai timpurie sau să suspende temporar lucrările în aer liber în orele de maximă căldură.

În plus, fiecărui angajat trebuie să i se asigure gratuit între 2 și 4 litri de apă potabilă pentru fiecare schimb de lucru. Angajații care lucrează în aer liber trebuie asigurați cu îmbrăcăminte de protecție de vară, cu acces la spații umbrite sau dotate cu aer condiționat, iar dacă este necesar — și la dușuri.

Locurile de muncă trebuie, de asemenea, să fie dotate cu truse de prim ajutor pentru acordarea asistenței în caz de lovitură termică sau leșin, precum și cu mijloace de comunicare pentru a solicita operativ serviciul de urgență 112.

CNSM a subliniat că nerespectarea cerințelor privind protecția muncii constituie o contravenție administrativă. Pentru astfel de încălcări, persoanelor cu funcții de răspundere le este prevăzută o amendă în mărime de la 100 la 200 de unități convenționale, iar persoanelor juridice — de la 12.500 la 20.000 de lei.