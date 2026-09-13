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logos-press.md logologos-press
13 Septembrie 2026, 11:14
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Angajații din sistemul de asistență socială vor avea grade de calificare

Reducerea fluctuației de personal în sistemul de asistență socială este planificată prin majorarea salariilor și dezvoltarea profesională a angajaților.

Angajații din sistemul de asistență socială vor avea grade de calificare.
Angajații din sistemul de asistență socială vor avea grade de calificare.

Proiectul elaborat în cadrul reformei „Restart” prevede noi reguli privind gestionarea cazurilor sociale, formarea profesională și atestarea angajaților, precum și digitalizarea evidenței serviciilor sociale. Pentru angajații sistemului este planificată introducerea a cinci grade de calificare – de la V la I, scrie logos-pres.md.

În funcție de gradul obținut, angajații vor primi un spor lunar la salariu cuprins între 750 și 2.000 de lei. Atestarea angajaților pentru obținerea gradului V de calificare se va desfășura etapizat, pe parcursul a trei ani.

Potrivit proiectului, aceste măsuri ar trebui să contribuie la reducerea fluctuației de personal cu cel puțin 10%. În plus, cel puțin 80% dintre angajați trebuie să obțină acces la programe acreditate sau autorizate de formare profesională continuă. De asemenea, se planifică implementarea unui sistem de evaluare și gestionare a performanței profesionale a angajaților.

Pe termen lung, reforma urmărește crearea unui sistem stabil și profesionist de asistență socială, în care să existe suficienți specialiști calificați și motivați, capabili să ofere oamenilor servicii sociale și prestații de calitate.

Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (referitoare la sistemul de asistență socială, digitalizarea serviciilor sociale și dezvoltarea profesională a angajaților) urmează să fie examinat în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri.

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