Angajații din Moldova vor putea primi 8 700 de lei pentru vacanțe în țară.

În Moldova a început oficial să funcționeze programul „Vouchere pentru odihnă”, care va permite angajatorilor să ofere angajaților certificate cu reduceri pentru odihnă în obiectivele turistice din țară.

Valoarea maximă a voucherului în 2026 este de 8.700 de lei — aceasta reprezintă până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, informează logos-press.md.

Potrivit ministerului Culturii și ministerului Economiei, voucherele pot fi utilizate exclusiv pentru plata serviciilor turistice pe teritoriul Republicii Moldova, în special în mediul rural. Acestea sunt valabile 12 luni de la data eliberării, nu sunt supuse impozitelor, nu pot fi schimbate în numerar și nu pot fi transmise altei persoane.

Cu voucherul se poate achita cazarea, alimentația, transportul, excursiile și programele de petrecere a timpului liber. Totodată, pachetul turistic trebuie să includă obligatoriu cel puțin două servicii, dintre care una cazarea. Dacă valoarea sejurului depășește valoarea nominală a voucherului, diferența o achită turistul.

Autoritățile estimează că noul mecanism va deveni un beneficiu social suplimentar pentru angajați, va ajuta angajatorii să extindă pachetul de avantaje corporative, precum și va susține turismul intern, industria hotelieră și dezvoltarea regiunilor rurale. Proprietarii de hoteluri, pensiuni și agro-pensiuni sunt îndemnați să se alăture programului prin intermediul Oficiului Național de Turism.

Menționăm că lansarea programului face parte din Programul Național de Dezvoltare a Turismului „Turism-2029”. Acesta prevede modernizarea infrastructurii turistice, sprijinirea antreprenorilor și promovarea industriei turistice ca unul dintre motoarele creșterii economice a țării.

Ce anume se poate plăti cu voucherul?

Voucherul turistic poate fi utilizat doar în obiective turistice oficial înregistrate, conectate la sistem.

În această listă intră în primul rând:

- pensiuni;

- agro-pensiuni;

- hoteluri rurale;

- complexe turistice.

Cu voucherul se poate plăti, de asemenea:

- cazarea;

- alimentația;

- servicii de transport;

- excursii;

- programe de divertisment și petrecere a timpului liber.

Cine acceptă deja voucherele pentru odihnă

În sistemul de vouchere turistice sunt înregistrate aproximativ 30 de obiective turistice:

- Complexul Agroturistic „Zloți”;

- „Degusto-Tour”;

- Hanul cu Noroc;

- Pensiunea „La Tudora”;

- Pensiunea Poemul Plopilor;

- Pensiunea „La Ilinca”;

- Pensiunea turistică MUZE;

- Fishing Park;

- Tabăra de vacanță „La Popas”;

- La Nea Ion;

- Complexul turistic GAGAUZ SOFRASI;

- Casa din Lunca;

- Castel Mimi Wine Resort;

- Pensiunea Agroturistică Grădina Mărioarei;

- Ograda cu Salcâmi;

- NORD-RURAL;

- Villa Sano;

- Hanul lui Hanganu;

- Pensiunea „Doi Hulubași”;

- Vatra Dumeștilor;

- Pensiunea „La Gura Cuptorului”;

- Green Village;

- Eco Resort Butuceni;

- Complex Turistic Codru;

- Eco-Village Văleni;

- Vila Dorului.