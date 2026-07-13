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rupor.md logorupor
13 Iulie 2026, 18:39
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Angajații Aeroportului Chișinău au oprit două tentative de introducere ilegală a unor ceasuri de lux

Angajații postului vamal al Aeroportului Internațional Chișinău au oprit două tentative de introducere ilegală în Republica Moldova a unor ceasuri și ochelari de marcă, care nu au fost declarați la trecerea frontierei.

Angajații Aeroportului Chișinău au oprit două tentative de introducere ilegală a unor ceasuri de lux.
Angajații Aeroportului Chișinău au oprit două tentative de introducere ilegală a unor ceasuri de lux.

Ambele cazuri au fost descoperite în timpul verificării pasagerilor cursei Istanbul–Chișinău. Două cetățene ucrainene, care nu sunt rezidente ale Republicii Moldova, au ales culoarul verde și au declarat că nu transportă bunuri ce necesită declarare obligatorie, transmite rupor.md.

În timpul controlului cu mijloace de supraveghere neinvazive, vameșii au avut suspiciuni privind conținutul bagajului, care a fost direcționat pentru o verificare detaliată.

În valiza unei cetățene ucrainene în vârstă de 58 de ani au fost găsite 14 ceasuri de marcă, nedeclarate autorităților vamale.

În al doilea caz, la o cetățeană ucraineană de 37 de ani au fost depistate nouă ceasuri de marcă și ochelari, al căror cost depășește limita stabilită de legislație pentru introducerea fără taxe și necesită declarare obligatorie.

Conform unei evaluări preliminare, valoarea totală a bunurilor confiscate se ridică la sute de mii de lei.

Toate bunurile au fost confiscate. Pe numele femeilor au fost întocmite materiale, acestea riscând răspundere administrativă conform legislației în vigoare.

Serviciul Vamal reamintește că bunurile a căror valoare sau cantitate depășesc normele legale trebuie declarate obligatoriu. Alegerea culoarului verde presupune absența unor astfel de bunuri, iar furnizarea de informații false atrage răspunderea prevăzută de lege.

Sursă
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