Angajați ai MAE, printre persoanele intoxicate la un hotel din Capitală: A fost prezent și Popșoi.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirmă că printre persoanele care au prezentat simptome de intoxicație și au avut nevoie de asistență medicală se numără și angajați ai săi.

„Câțiva angajați ai Ministerului Afacerilor Externe care au fost prezenți la eveniment au prezentat simptome de intoxicație și au solicitat asistență medicală. Ceilalți colegi participanți sunt bine”, spun responsabilii de la MAE, transmite unimedia.info.

Reprezentanții ministerului au oferit detalii și despre starea de sănătate a conducerii instituției, menționând că viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a fost prezent la acest eveniment.

„Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a participat la recepție, însă nu a consumat produse alimentare în cadrul evenimentului și, în consecință, nu a fost intoxicat”, precizează MAE.

Anterior, mai mulți angajați ai Ministerului Energiei, Ministerului Afacerilor Interne, Autorității Aeronautice Civile și ai altor instituții publice au ajuns la spital după ce au participat la un eveniment organizat la hotelul Radisson Blu Leogrand din Chișinău. Potrivit medicilor, aceștia sunt infectați cu Salmonella.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a venit cu o reacție oficială, după ce mai mulți angajați din ministere și instituții publice s-au infectat cu Salmonella în urma unui eveniment desfășurat la hotelul Radisson Blu Leogrand Hotel din Capitală.

„În urma investigațiilor de laborator, la 7 pacienți a fost confirmată infecția cu Salmonella Enteritidis, iar celelalte probe biologice sunt în proces de examinare”, se arată în comunicat.