theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
zdg.md logozdg
21 Septembrie 2026, 11:08
13 981
Copiază linkul
Link copiat

Andronachi nu s-a prezentat din nou în instanță: Lucrează în străinătate, iar anterior s-a tratat la Viena

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi nu s-a prezentat la ședința de judecată din 21 septembrie, unde urma să depună mărturie.

Andronachi nu s-a prezentat din nou în instanță: Lucrează în străinătate, iar anterior s-a tratat la Viena.
Andronachi nu s-a prezentat din nou în instanță: Lucrează în străinătate, iar anterior s-a tratat la Viena.

Avocatul său a explicat absența lui Andronachi prin faptul că fostul deputat se află la muncă peste hotare, informează zdg.md.

Vladimir Andronachi nu s-a prezentat nici la precedenta ședință de judecată, din 11 septembrie. Vladimir Moșneaga, fost procuror, iar în prezent avocatul lui Vladimir Andronachi, a prezentat atunci un certificat medical în limba germană, justificând astfel absența clientului său. Apărătorul a solicitat ca ședința să se desfășoare în absența inculpatului. Potrivit lui Moșneaga, Andronachi urmează tratament în Austria.

Potrivit avocatului, Andronachi se află la Viena din 1 septembrie și urma să revină peste o săptămână.

Procurorul Gheorghe Iapără a pus la îndoială veridicitatea certificatului medical de la Viena.

Andronachi este acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Prejudiciul cauzat în urma escrocheriei constituie 26 de milioane de lei.

Anatolie Blonschi este acuzat de complicitate la spălarea banilor. Potrivit rechizitoriului, suma prejudiciului în cazul său constituie aproximativ 600 de mii de euro.

Andronachi riscă de la 10 la 15 ani de închisoare pentru infracțiunile care îi sunt incriminate, iar Blonschi — până la 10 ani de închisoare.

Natalia Bayram, avocata lui Anatolie Blonschi, a declarat că clientul său pledează nevinovat.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
zdg.md logozdg
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici