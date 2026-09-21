Andronachi nu s-a prezentat din nou în instanță: Lucrează în străinătate, iar anterior s-a tratat la Viena.

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi nu s-a prezentat la ședința de judecată din 21 septembrie, unde urma să depună mărturie.

Avocatul său a explicat absența lui Andronachi prin faptul că fostul deputat se află la muncă peste hotare, informează zdg.md.

Vladimir Andronachi nu s-a prezentat nici la precedenta ședință de judecată, din 11 septembrie. Vladimir Moșneaga, fost procuror, iar în prezent avocatul lui Vladimir Andronachi, a prezentat atunci un certificat medical în limba germană, justificând astfel absența clientului său. Apărătorul a solicitat ca ședința să se desfășoare în absența inculpatului. Potrivit lui Moșneaga, Andronachi urmează tratament în Austria.

Potrivit avocatului, Andronachi se află la Viena din 1 septembrie și urma să revină peste o săptămână.

Procurorul Gheorghe Iapără a pus la îndoială veridicitatea certificatului medical de la Viena.

Andronachi este acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Prejudiciul cauzat în urma escrocheriei constituie 26 de milioane de lei.

Anatolie Blonschi este acuzat de complicitate la spălarea banilor. Potrivit rechizitoriului, suma prejudiciului în cazul său constituie aproximativ 600 de mii de euro.

Andronachi riscă de la 10 la 15 ani de închisoare pentru infracțiunile care îi sunt incriminate, iar Blonschi — până la 10 ani de închisoare.

Natalia Bayram, avocata lui Anatolie Blonschi, a declarat că clientul său pledează nevinovat.