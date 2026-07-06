Ancheta privind evenimentele petrecute la închisoarea din Leova bate pasul pe loc la aproape două luni.

La aproape două luni după scandalul de la închisoarea nr. 3 din Leova, Administrația Națională a Instituțiilor Penitenciare (ANIP) nu a finalizat ancheta internă începută după perchezițiile din 11 mai.

În răspuns la solicitarea OmniaPres, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a comunicat că ancheta este în continuare „în etapa de colectare a probelor”, iar divulgarea informațiilor este „nepotrivită” și „poate afecta cursul anchetei”.

Instituția a declarat că rezultatele vor fi făcute publice doar după luarea unei decizii finale, fără a preciza termenul de finalizare a anchetei.

Anterior, jurnaliștii au solicitat informații despre stadiul verificării serviciului, concluziile preliminare, eventualele încălcări identificate, persoanele responsabile și măsurile disciplinare aplicate.

De asemenea, a fost cerută o clarificare a situației din penitenciarul nr. 3 din Leova, inclusiv în legătură cu greva foamei declarată de deținuți, cazurile de auto-vătămare, motivele introducerii regimului special de detenție și durata acestuia.

Reamintim că, pe 11 mai 2026, Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat începutul unei anchete de serviciu după măsurile de intensificare a regimului de detenție și creștere a nivelului de securitate desfășurate în penitenciarul nr. 3 din Leova.

Atunci, instituția a precizat că vor fi analizate inclusiv înregistrările video și alte materiale relevante pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evenimentului.

Până în prezent, ANP nu a făcut publice concluziile anchetei și nu a comunicat dacă au fost identificate încălcări sau dacă au fost stabilite persoanele responsabile.