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omniapres
6 Iulie 2026, 08:10
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Ancheta privind evenimentele petrecute la închisoarea din Leova bate pasul pe loc la aproape două luni

La aproape două luni după scandalul de la închisoarea nr. 3 din Leova, Administrația Națională a Instituțiilor Penitenciare (ANIP) nu a finalizat ancheta internă începută după perchezițiile din 11 mai.

Ancheta privind evenimentele petrecute la închisoarea din Leova bate pasul pe loc la aproape două luni.
Ancheta privind evenimentele petrecute la închisoarea din Leova bate pasul pe loc la aproape două luni.

În răspuns la solicitarea OmniaPres, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a comunicat că ancheta este în continuare „în etapa de colectare a probelor”, iar divulgarea informațiilor este „nepotrivită” și „poate afecta cursul anchetei”.

Instituția a declarat că rezultatele vor fi făcute publice doar după luarea unei decizii finale, fără a preciza termenul de finalizare a anchetei.

Anterior, jurnaliștii au solicitat informații despre stadiul verificării serviciului, concluziile preliminare, eventualele încălcări identificate, persoanele responsabile și măsurile disciplinare aplicate.

De asemenea, a fost cerută o clarificare a situației din penitenciarul nr. 3 din Leova, inclusiv în legătură cu greva foamei declarată de deținuți, cazurile de auto-vătămare, motivele introducerii regimului special de detenție și durata acestuia.

Reamintim că, pe 11 mai 2026, Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat începutul unei anchete de serviciu după măsurile de intensificare a regimului de detenție și creștere a nivelului de securitate desfășurate în penitenciarul nr. 3 din Leova.

Atunci, instituția a precizat că vor fi analizate inclusiv înregistrările video și alte materiale relevante pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evenimentului.

Până în prezent, ANP nu a făcut publice concluziile anchetei și nu a comunicat dacă au fost identificate încălcări sau dacă au fost stabilite persoanele responsabile.

Sursă
omniapres
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