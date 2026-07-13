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13 Iulie 2026, 19:15
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Ancheta din Porumbeni continuă: Autoritățile promit să-i pedepsească pe toți cei implicați

Inspectorii pentru protecția mediului continuă verificările la groapa de gunoi din satul Porumbeni, raionul Criuleni, unde se presupune că au fost depozitate ilegal deșeuri medicale periculoase.

Ancheta din Porumbeni continuă: Autoritățile promit să-i pedepsească pe toți cei implicați.
Ancheta din Porumbeni continuă: Autoritățile promit să-i pedepsească pe toți cei implicați.

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Ministerului Mediului din Republica Moldova, specialiștii lucrează la fața locului încă de dimineață. Documentarea încălcărilor a continuat și în weekend, transmite noi.md.

Până în prezent, inspectorii au stabilit limitele zonei poluate, au inventariat deșeurile și au informat Poliția despre documentele găsite la fața locului, care conțin date personale.

Totodată, au fost demarate verificări pentru a stabili proveniența deșeurilor, a identifica producătorul și a determina operatorul responsabil de eliminarea corespunzătoare.

Instituțiile au anunțat că toate persoanele și companiile implicate vor fi identificate, iar prejudiciul adus mediului va fi calculat. Vinovații riscă sancțiuni dure și vor fi obligați să curețe zona și să remedieze pagubele cauzate.

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