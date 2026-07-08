Amenzi de până la 2 milioane de lei pentru organele de drept și instanțe pentru scurgeri de date cu caracter personal.

În Moldova, Poliția, procuratura și alte instituții de forță, precum și instanțele de judecată vor fi obligate să asigure protecția datelor personale ale persoanelor implicate în toate etapele anchetei penale.

Pentru încălcarea noilor reguli vor fi aplicate amenzi de până la două milioane de lei. Proiectul de lege corespunzător al Ministerului Justiției a fost deja aprobat de comisia de profil și urmează să fie examinat în prima lectură, scrie rupor.md.

Ce se va schimba pentru instituțiile de stat

Noua lege va afecta toate instituțiile de forță și instanțele. Acestea vor fi obligate să înregistreze fiecare acțiune legată de datele personale ale cetățenilor, de la momentul depunerii cererii și supraveghere până la confiscarea bunurilor și executarea sentințelor. Regulile vor viza chiar și modul de lucru cu cererile de la informatori anonimi.

Pentru a evita scurgerile de informații, instituțiile vor trebui să angajeze personal specializat pentru control intern. Contactele persoanelor responsabile de păstrarea informațiilor vor fi obligatoriu publicate pe site-urile oficiale.

Activitatea instituțiilor de forță va fi monitorizată de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Acesta va avea obligația de a primi toate rapoartele la prima cerere. Dacă Centrul va depista încălcări sau instituțiile vor refuza să corecteze erorile, riscă o amendă de până la 2.000.000 de lei.

Ce înseamnă acest lucru pentru cetățenii obișnuiți

Orice persoană va putea întreba oficial instituțiile de forță dacă folosesc datele sale personale. Dacă este cazul, cetățeanului i se va prezenta toată informația și i se va explica de ce a fost colectată.

Totuși, instituția are dreptul să ignore cererea dacă dezvăluirea informațiilor poate compromite o anchetă în curs. Dacă cetățeanul consideră că refuzul este ilegal, poate depune o plângere la Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau poate contesta decizia în instanță.

Parlamentul va examina proiectul în prima lectură. Autorii inițiativei planifică ca legea să intre în vigoare la 23 august 2026.