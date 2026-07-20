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noi.md logonoi
20 Iulie 2026, 18:58
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Amenajarea unui sens giratoriu lângă Chișinău este în plină desfășurare

Lucrările de reamenajare a intersecției drumurilor M1 și R4, situată în apropierea localităților Cricova, Chiorescu și Goianul Nou, sunt realizate în proporție de 75%.

Amenajarea unui sens giratoriu lângă Chișinău este în plină desfășurare.
Amenajarea unui sens giratoriu lângă Chișinău este în plină desfășurare.

În prezent, antreprenorul efectuează lucrări de amenajare și consolidare a acostamentelor cu piatră spartă, precum și pentru asigurarea evacuării apelor pluviale prin amenajarea șanțurilor și canalelor necesare pentru colectarea și evacuarea acestora, transmite noi.md.

Au fost finalizate lucrările de construire a benzilor suplimentare de circulație, a fost așternut stratul superior de asfalt beton, au fost montate bordurile și au fost puse dalele trotuarelor adiacente circulației rutiere circulare.

De asemenea, au fost montate stâlpii sistemului autonom de iluminat public, care funcționează pe bază de panouri solare. În perioada imediat următoare vor fi realizate lucrările de trasare a marcajelor rutiere, instalare a indicatoarelor rutiere și montare a elementelor destinate reglementării și creșterii siguranței traficului rutier.

Scopul proiectului este reducerea blocajelor și creșterea nivelului de siguranță rutieră la una dintre cele mai aglomerate intersecții din apropierea municipiului Chișinău.

Amenajarea unui sens giratoriu lângă Chișinău este în plină desfășurare

Amenajarea unui sens giratoriu lângă Chișinău este în plină desfășurare

Amenajarea unui sens giratoriu lângă Chișinău este în plină desfășurare

Amenajarea unui sens giratoriu lângă Chișinău este în plină desfășurare

Sursă
noi.md logonoi
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