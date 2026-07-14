Ambrozia, în plin sezon: Ministerul Sănătății avertizează populația privind riscurile.

Ministerul Sănătății avertizează asupra riscurilor pentru sănătate asociate polenului de ambrozie, una dintre cele mai invazive și alergene plante.

Perioada de înflorire activă a plantei durează de la mijlocul lunii iulie până la sfârșitul lunii septembrie, transmite rupor.md.

Potrivit datelor instituției, ambrozia s-a răspândit pe aproape întreg teritoriul republicii, poate fi întâlnită în localități, de-a lungul drumurilor și pe terenuri părăsite. O singură plantă poate produce până la 8 miliarde de grăunțe de polen și aproximativ 40 de milioane de semințe, care își păstrează capacitatea de germinare până la 40 de ani.

Specialiștii menționează că chiar și o concentrație mică de polen poate provoca o reacție alergică. La persoanele foarte sensibile, simptomele pot apărea deja în prezența a doar 1–2 grăunțe de polen într-un metru cub de aer.

Printre cele mai frecvente simptome se numără strănutul repetat, congestia nazală, secrețiile nazale apoase, lăcrimarea și mâncărimea ochilor. În unele cazuri, alergia poate provoca crize de astm, dificultăți de respirație, manifestări cutanate, angioedem și, rar, șoc anafilactic.

Ministerul Sănătății recomandă persoanelor cu simptome să consulte un medic alergolog și să evite automedicația. Totodată, populația este îndemnată să reducă expunerea la polen în perioada de înflorire, în special dimineața și în zilele uscate și cu vânt, să țină ferestrele închise și să utilizeze aparatele de aer condiționat în locuințe și autoturisme.

Instituția face apel și către proprietarii de terenuri, autoritățile locale și serviciile responsabile să distrugă ambrozia în timp util prin metode mecanice sau chimice, iar cetățenii să raporteze locurile de creștere ale acesteia organelor competente.

Potrivit Ministerului Sănătății, peste 20% dintre persoanele expuse la polenul de ambrozie suferă reacții alergice severe.