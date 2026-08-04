Ambrozia atrage după sine amenzi: În patru raioane din țară au avut loc verificări.

Inspectorii de mediu au efectuat controale în teren pentru verificarea terenurilor publice și private în mai multe regiuni ale țării, cu scopul de a identifica focare de ambrozie și de a preveni răspândirea acestei plante.

Verificările au fost efectuate de angajații Inspectoratului pentru protecția mediului din Chișinău, Bălți, Cimișlia și Briceni. Inspectorii au verificat dacă proprietarii și administratorii terenurilor respectă obligațiile privind întreținerea și distrugerea ambroziei, transmite noi.md.

În urma măsurilor desfășurate au fost întocmite șase procese-verbale privind contravenții administrative, iar suma totală a amenzilor aplicate a constituit 4.050 de lei.

În municipiul Chișinău, o persoană fizică a fost amendată cu 600 de lei. O sancțiune similară a fost aplicată și în raionul Cimișlia. La Bălți au fost întocmite două procese-verbale, cu amenzi în valoare totală de 1.650 de lei. Încă două persoane din satul Berlinți, din raionul Briceni, au achitat amenzi în valoare de 1.200 de lei.

Cetățenii și agenții economici au fost informați despre necesitatea combaterii plantei prin cosire repetată, smulgere cu rădăcină sau aplicarea altor metode eficiente, înainte ca aceasta să formeze și să înceapă să răspândească semințe.

Inspectoratul pentru protecția mediului reamintește că ambrozia afectează negativ biodiversitatea și sănătatea populației, iar distrugerea ei este o obligație a tuturor proprietarilor și administratorilor terenurilor.