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14 Iulie 2026, 10:16
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Ambasadorul Rusiei, convocat la Ministerul Afacerilor Externe după prăbușirea unei drone la Copanca

Ambasadorul Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe după ce o dronă a căzut în satul Copanca, raionul Căușeni.

Ambasadorul Rusiei, convocat la Ministerul Afacerilor Externe după prăbușirea unei drone la Copanca.
Ambasadorul Rusiei, convocat la Ministerul Afacerilor Externe după prăbușirea unei drone la Copanca.

Reamintim că în noaptea de 13 iulie, la marginea satului Copanca din raionul Căușeni, a căzut o dronă. După impactul cu solul, a izbucnit un incendiu mic. Ministerul Apărării a stabilit că este vorba despre o dronă rusească Shahed-136, care conținea 40 kg de explozibil.

În seara zilei de 14 iulie, drona a fost distrusă sub control.

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