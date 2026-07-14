Ambasadorul Rusiei, convocat la Ministerul Afacerilor Externe după prăbușirea unei drone la Copanca.

Ambasadorul Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe după ce o dronă a căzut în satul Copanca, raionul Căușeni.

Reamintim că în noaptea de 13 iulie, la marginea satului Copanca din raionul Căușeni, a căzut o dronă. După impactul cu solul, a izbucnit un incendiu mic. Ministerul Apărării a stabilit că este vorba despre o dronă rusească Shahed-136, care conținea 40 kg de explozibil.

În seara zilei de 14 iulie, drona a fost distrusă sub control.