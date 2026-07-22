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22 Iulie 2026, 14:09
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Ambasadorul Indiei: Lucrătorii noștri sunt verificați înainte de a veni în Moldova

Ambasadorul Indiei în Republica Moldova și România, Manoj Kumar Mohapatra, a declarat că cetățenii indieni angajați pentru muncă în Moldova trec prin verificări și pregătire în India înainte de plecare.

Ambasadorul Indiei: Angajații noștri sunt verificați înainte de a veni în Moldova.
Ambasadorul Indiei: Angajații noștri sunt verificați înainte de a veni în Moldova.

Înainte de a pleca din India spre Moldova, viitorii lucrători trec printr-un program special de orientare organizat de autoritățile indiene. În timpul instruirii, aceștia primesc informații despre legislația și cultura Republicii Moldova, precum și despre drepturile și obligațiile lor ca lucrători străini, scrie stiri.md citând agora.md.

Manoj Kumar Mohapatra a respins, de asemenea, informațiile despre presupusa exploatare a lucrătorilor indieni sau condițiile precare de trai ale acestora în Moldova. Potrivit diplomatului, Ambasada Indiei nu a primit astfel de plângeri nici de la cetățenii indieni, nici de la autoritățile moldovene.

„Nu m-am confruntat cu nicio plângere, din nicio parte. În primul rând, așa cum am spus deja, numărul lor este foarte mic. În al doilea rând, deoarece oamenii din diferite țări pot semăna la aspect, unii pot susține că sunt din India. În al treilea rând, nu am auzit despre asta nici din partea moldovenească, nici din cea indiană”, a menționat ambasadorul.

Manoj Kumar Mohapatra a negat, de asemenea, îngrijorările apărute în spațiul public privind numărul studenților indieni și posibilitatea șederii lor permanente în Republica Moldova. Ambasadorul a explicat că în India există un interes ridicat pentru studii în străinătate, însă majoritatea tinerilor se întorc în țară după obținerea diplomei.

Potrivit diplomatului, prezența studenților indieni în universitățile din Moldova este benefică pentru ambele țări. Tinerii obțin o diplomă și experiență internațională, iar după întoarcerea în India contribuie la promovarea țării în care au studiat.

„În momentul în care acești studenți se întorc în India, ei devin practic ambasadori neoficiali ai Moldovei. Pe parcursul următorilor 30–40 de ani de carieră, ei vor povesti despre experiența lor și vor promova Moldova acasă. Este o situație în care toată lumea câștigă: studenții noștri obțin o experiență valoroasă, iar Moldova câștigă susținători în străinătate”, a declarat Manoj Kumar Mohapatra.

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