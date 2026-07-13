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deschide.md logodeschide
13 Iulie 2026, 11:58
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Ambasadorul Germaniei, surprins la Ambasada României după declarațiile controversate despre Moldova

Ambasadorul Germaniei, Hubert Knirsch, a fost surprins în fața Ambasadei României după declarațiile controversate despre Moldova.

Ambasadorul Germaniei, surprins la Ambasada României după declarațiile controversate despre Moldova.
Ambasadorul Germaniei, surprins la Ambasada României după declarațiile controversate despre Moldova.

Cu o zi înainte, diplomatul a pus sub semnul întrebării afirmația potrivit căreia Republica Moldova și România au aceeași limbă și aceeași religie.

Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, a vizitat în această dimineață Ambasada României în Republica Moldova. Mașina Ambasadei, cu steagul Germaniei amplasat pe capotă (fapt care demonstrează că ambasadorul german se afla în automobil) a fost surprinsă în timp ce intra în curtea Ambasadei României în jurul orei 10:00, scrie deschide.md.

Reamintim că în spațiul public a izbucnit un scandal după declarațiile ambasadorului Germaniei în Moldova, Hubert Knirsch, care a pus sub semnul întrebării afirmația potrivit căreia Republica Moldova și România au aceeași limbă și aceeași religie.

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