Ambasadorul Germaniei, surprins la Ambasada României după declarațiile controversate despre Moldova.

Ambasadorul Germaniei, Hubert Knirsch, a fost surprins în fața Ambasadei României după declarațiile controversate despre Moldova.

Cu o zi înainte, diplomatul a pus sub semnul întrebării afirmația potrivit căreia Republica Moldova și România au aceeași limbă și aceeași religie.

Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, a vizitat în această dimineață Ambasada României în Republica Moldova. Mașina Ambasadei, cu steagul Germaniei amplasat pe capotă (fapt care demonstrează că ambasadorul german se afla în automobil) a fost surprinsă în timp ce intra în curtea Ambasadei României în jurul orei 10:00, scrie deschide.md.

Reamintim că în spațiul public a izbucnit un scandal după declarațiile ambasadorului Germaniei în Moldova, Hubert Knirsch, care a pus sub semnul întrebării afirmația potrivit căreia Republica Moldova și România au aceeași limbă și aceeași religie.