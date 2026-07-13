Ambasadorul Germaniei, despre declarația scandaloasă: Traducerea a fost incorectă.

Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, a oferit noi explicații după scandalul legat de declarațiile sale despre limbă și identitate în Moldova.

Diplomatul a spus că afirmațiile sale au fost interpretate greșit, iar traducerea a fost inexactă.

Într-o declarație publicată pe pagina Ambasadei Germaniei, el a subliniat că își asumă întreaga responsabilitate pentru confuzia creată.

„Interviul meu din 9 iulie la Jurnal TV a stârnit critici largi. Acestea se bazează pe o înțelegere greșită a declarației mele, pentru care îmi asum responsabilitatea. Traducerea a fost, de asemenea, neclară”, a declarat Hubert Knirsch.

Potrivit ambasadorului, întrebarea jurnalistului Vitalie Călugăreanu se referea la un posibil „plan B” pentru Republica Moldova, adică unirea cu România, iar răspunsul său a fost că o astfel de decizie poate fi luată doar de Republica Moldova și România.

„Domnul Călugăreanu a menționat, de asemenea, în întrebarea sa, că oamenii din Republica Moldova („noi”) vorbesc aceeași limbă ca și în România și împărtășesc aceeași religie. Ca răspuns, am spus că într-adevăr în Republica Moldova există oameni care vorbesc aceeași limbă, dar există și alți oameni: unii vorbesc două limbi, iar alții aparțin unor confesiuni diferite. Am subliniat că una dintre valorile fundamentale europene este respectul față de fiecare.

În timpul traducerii simultane, expresia „dar există și alți oameni” a fost tradusă greșit ca „dar unii gândesc altfel în această privință”, iar fraza „există oameni care vorbesc două limbi” a fost tradusă ca „există două limbi”.

Nu am avut intenția să pun la îndoială unitatea problemei românești sau credința creștin-ortodoxă. Înainte de interviu, m-am întâlnit cu reprezentanți ai comunității rome și am vizitat cimitirul evreiesc de la Mărculești. În cadrul unui interviu detaliat, am avut ocazia să vorbesc despre sprijinul politic și material pe care Germania îl acordă Republicii Moldova, precum și să îmi exprim poziția față de Rusia.

Declarația controversată a fost făcută în ultimul minut al unui interviu lung, așa că nu am avut posibilitatea să o clarific. Toate mesajele și comentariile din mass-media au fost făcute fără consultarea mea și fără a mi se oferi posibilitatea să îmi exprim punctul de vedere.

Cu toate acestea, responsabilitatea pentru îngrijorarea creată îmi revine în totalitate”, a declarat Hubert Knirsch.

Reamintim că în spațiul public a izbucnit un scandal după declarația ambasadorului Germaniei în Moldova, Hubert Knirsch, care a pus la îndoială afirmația că Republica Moldova și România au o limbă și o religie comună.