Ambasada SUA în Moldova recomandă cetățenilor să fie vigilenți pe Internet.

SUA vor interzice intrarea în țară persoanelor implicate în infracțiuni cibernetice, fraude online și extorcare în domeniul serviciilor sexuale, iar în unele cazuri și membrilor apropiați ai familiilor acestora.

Despre aceasta informează Ambasada SUA la Chișinău, menționând că Departamentul de Stat al SUA a introdus noi restricții privind acordarea vizelor, transmite infotag.md.

În comunicatul ambasadei se afirmă că restricțiile intrate în vigoare fac parte din măsurile administrației SUA de combatere a rețelelor infracționale, care în 2024 au cauzat cetățenilor americani pierderi de 10 miliarde de dolari.

Noile politici sunt îndreptate împotriva persoanelor responsabile de infracțiuni cibernetice, fraude online și șantaj în domeniul serviciilor sexuale și/sau implicate în acestea. Ambasada precizează că „rudele de gradul întâi ale acestor persoane vinovate pot fi, de asemenea, supuse restricțiilor de viză”.

Autoritățile SUA subliniază că și copiii din SUA au devenit victime ale schemelor de șantaj sexual desfășurate din străinătate — infracțiuni care au avut consecințe grave pentru victime și familiile acestora.

„Administrația Trump utilizează toate instrumentele aflate la dispoziția sa — sancțiuni, urmărire penală, confiscarea activelor, cereri de extrădare și cooperare internațională în domeniul aplicării legii — pentru a opri activitatea rețelelor infracționale și a trage la răspundere pe cei care le sprijină. Limitând acordarea vizelor persoanelor responsabile pentru aceste activități infracționale sau implicate în ele, transmitem un semnal clar: SUA vor urmări penal pe cei care profită de vulnerabilitatea cetățenilor noștri”, se arată în declarația Departamentului de Stat al SUA.

Ambasada americană la Chișinău recomandă cetățenilor Republicii Moldova să fie vigilenți pe Internet și să evite ofertele de investiții nedorite. De asemenea, face un apel ferm de a nu trimite bani sau fotografii personale contactelor neconfirmate pe Internet.