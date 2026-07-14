Ambasada României, despre declarațiile lui Knirsch: Pot fi folosite de Rusia.

România respectă pe deplin suveranitatea Moldovei și dreptul cetățenilor săi de a-și decide viitorul prin mijloace democratice.

Aceasta susține Ambasada României la Chișinău, ca răspuns la recentele declarații ale ambasadorului Germaniei privind limba și identitatea Moldovei.

Reacția misiunii diplomatice a României a venit la câteva zile după ce ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, a făcut declarații care au stârnit numeroase comentarii în spațiul public, scrie logos-pres.md, citând caleaeuropeana.ro.

În mesajul său, Ambasada României subliniază că România și Republica Moldova împărtășesc „o istorie bine documentată, o comunitate lingvistică și un bogat patrimoniu cultural și spiritual”, fapte stabilite atât prin cercetări istorice și lingvistice, cât și prin cadrul constituțional și legislativ al Republicii Moldova.

În acest context, ambasada consideră că „orice declarații care relativizează sau pun la îndoială aceste realități provoacă regret și sunt lipsite de fundament factual”. În același timp, avertizează că astfel de declarații „riscă să genereze interpretări care nu servesc nici dialogului între parteneri, nici intereselor comune de consolidare a încrederii și coeziunii în regiune”.

Reprezentanța diplomatică atrage atenția că, în actualul context regional marcat de campanii continue de dezinformare, încercări de rescriere a istoriei și instrumentalizarea problemelor de identitate, „orice mesaj care poate crea ambiguitate în privința limbii, identității sau patrimoniului cultural comun riscă să fie folosit de subiecți ostili, precum Federația Rusă, care urmăresc să slăbească reziliența democratică și parcursul european al Republicii Moldova”.

Ambasada României mai subliniază că respectul față de adevărul istoric, rigoarea științifică și cadrul constituțional al Republicii Moldova sunt premise esențiale pentru un dialog public responsabil.

„Relațiile dintre România și Republica Moldova se bazează pe comunitatea de limbă, cultură și istorie, iar România va continua să sprijine Republica Moldova în spiritul unui parteneriat privilegiat, bazat pe respect reciproc, valori europene și un dialog fundamentat pe responsabilitate și încredere”, transmite Ambasada României la Chișinău.

Conform datelor recensământului populației din 2024, în Moldova 49,2% dintre respondenți au declarat că vorbesc „limba moldovenească”, comparativ cu 56,9% în 2014. Limba română maternă a fost declarată în timpul recensământului de 31,3% dintre respondenți. În 2014, acest indicator era de 23,2%.

Reamintim că în spațiul public a izbucnit un scandal după declarația ambasadorului Germaniei în Moldova, Hubert Knirsch, care a pus la îndoială afirmația că Republica Moldova și România au o limbă și o religie comună.