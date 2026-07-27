Ambasada Republicii Moldova la Sofia suspendă temporar activitatea consulară.

Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria suspendă temporar acordarea serviciilor consulare standard în perioada 28 iulie - 21 august.

Despre aceasta informează Ministerul de Externe, precizând că regimul normal de activitate va fi reluat pe 24 august, scrie rupor.md.

Pe durata restricțiilor, misiunea diplomatică trece la un regim special de activitate. În această perioadă, angajații ambasadei vor asigura exclusiv:

Furnizarea serviciilor consulare de urgență.

Eliberarea documentelor de călătorie (titluri de călătorie).

Intervenția operativă în cazuri de accidente, incidente sau deces al cetățenilor.

Cetățenii Republicii Moldova aflați în situații de urgență și care au nevoie de asistență imediată pot contacta ambasada la numărul de telefon +359 877 819 314 sau pot trimite o solicitare prin e-mail la adresa sofia@mfa.gov.md.