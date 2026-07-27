theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
27 Iulie 2026, 13:27
6 053
Copiază linkul
Link copiat

Ambasada Republicii Moldova la Sofia suspendă temporar activitatea consulară

Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria suspendă temporar acordarea serviciilor consulare standard în perioada 28 iulie - 21 august.

Ambasada Republicii Moldova la Sofia suspendă temporar activitatea consulară.
Ambasada Republicii Moldova la Sofia suspendă temporar activitatea consulară.

Despre aceasta informează Ministerul de Externe, precizând că regimul normal de activitate va fi reluat pe 24 august, scrie rupor.md.

Pe durata restricțiilor, misiunea diplomatică trece la un regim special de activitate. În această perioadă, angajații ambasadei vor asigura exclusiv:

  • Furnizarea serviciilor consulare de urgență.
  • Eliberarea documentelor de călătorie (titluri de călătorie).
  • Intervenția operativă în cazuri de accidente, incidente sau deces al cetățenilor.

Cetățenii Republicii Moldova aflați în situații de urgență și care au nevoie de asistență imediată pot contacta ambasada la numărul de telefon +359 877 819 314 sau pot trimite o solicitare prin e-mail la adresa sofia@mfa.gov.md.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici